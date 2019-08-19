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هكذا تأثرت أسعار النفط بالهجوم الإرهابي على حقل «الشيبة» بالمملكة

هكذا تأثرت أسعار النفط بالهجوم الإرهابي على حقل «الشيبة» بالمملكة
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تواصل – وكالات:

تسبب الهجوم الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في مطلع الأسبوع؛ في ارتفاع أسعار النفط الخام اليوم الاثنين، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول “أوبك”، أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت، 64 سنتا أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولارًا للبرميل، وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1% إلى 55.42 دولارا للبرميل.

وقال محلل الأسواق في أواندا بنيويورك “إدوارد مويا”: “يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة، وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق بأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبًا”، وفقا لـ”رويترز”.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، قد قال: إن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي “خلّف أضرارًا محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول”.

وأضاف “الفالح” في بيان صحافي، أن “إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي، تعرّضت لاعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه”.

وشدد في بيان على أن المملكة تُدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي؛ ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية؛ بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

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