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«كراني» يتوقع هطول أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق

«كراني» يتوقع هطول أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع حسن كراني خبير الأرصاد، تقلبات جوية على عدة مناطق، تتمثل في نشاط للغبار في جنوب وشمال وشرق ووسط المملكة؛ موضحاً أن هناك فرصة أمطار رعدية بالمرتفعات الغربية والجنوبية وجازان.

وأضاف كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعون الله اعتدال حراري على وسط وغرب الشمال وأعلى حرارة متوقعة على الشرق”، مشيرا إلى أن الطقس سيكون غائما إلى غائم جزئي على المصايف الغربية والجنوبية الغربية ومنطقة جازان وشرق المرتفعات مع فرصة أمطار رعدية تسبق بشبه انعدام في الرؤية، كذلك الطقس مغبر على الشمال، الوسط، الشرق، الجنوب.. الحيطة من الغبار، خاصة الجنوب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران.

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