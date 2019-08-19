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8 مخالفات تحيل 148 محامياً لـ«النيابة» وتتسبب في شطب 30 آخرين

8 مخالفات تحيل 148 محامياً لـ«النيابة» وتتسبب في شطب 30 آخرين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للمحامين أنه تم إحالة 148 محامياً ومحاميةً إلى النيابة العامة، وشُطب 30 آخرون، لارتكابهم مخالفات مهنية وسلوكيات خاطئة.

وأضافت الهيئة، خلال تقريرها لعام 2018، أن المخالفات تضمنت الإساءة اللفظية للقضاة، والتصريح في الصحف عن قضية منظورة، وعدم الالتزام بالآداب أثناء الترافع، ورفض التوقيع على محضر الضبط، والتأثير على شاهد الخصم، ونشر تغريدات مسيئة في “تويتر”، ووجود ملاحظات على مكتب المحامي، وكتابة مناصب سابقة على اللوحة أو الأوراق الخاصة به.

وأشارت الهيئة إلى شطب 30 محامياً ومحاميةً، وإصدار 30 قراراً تأديباً، فيما بلغ عدد المحامين والمحاميات السعوديين 2328، يتواجد العدد الأكبر منهم بالرياض، وبلغ عدد المحامين المرخص لهم في عام 2018 فقط 407 محامين ومحاميات.

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