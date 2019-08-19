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«الحج» تحدد آخر موعد لقبول شكاوى حجاج الداخل.. وتعلن الشروط

«الحج» تحدد آخر موعد لقبول شكاوى حجاج الداخل.. وتعلن الشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج أن آخر موعد لقبول شكاوى حجاج الداخل هو 15 محرم المقبل.

وبينت أنه يشترط لتقديم الشكوى تقديم الهوية الوطنية وبيانات الحجز وأي وثائق أخرى تتعلق بالحجز.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحرير الشكاوى على شكل خطاب موجه لمدير عام شؤون حجاج الداخل، وتسليمها من خلال الإدارة في مكة أو أحد فروع الوزارة، أو توجيه برقية إلى مدير عام شؤون حجاج الداخل فضلاً عن فاكس الوزارة.

يُذكر أن أعداد حجاج الداخل للعام الحالي بلغ أكثر من 211 ألف حاج من مختلف المناطق، وتتعلق شكواهم غالباً بموقع المخيمات أو خدمات الطعام والنقل خلال الموسم.

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