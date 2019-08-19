«قيادة التحالف» تكشف آخر مستجدات التحقيق في حادث حقل «الشيبة» النفطي

تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف العربي العقيد تركي المالكي على استهداف الميليشيات الحوثي لحقل الشيبة النفطي.

وأكد المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الحادثة، وسيجري الإعلان عن نتائجها في الوقت المناسب.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح قد أوضح أن الاستهداف الذي كان بطائرات مسيّرة قد أحدث أضراراً محدودة، ولم يتسبب في أي إصابات بشرية.

وسيطرت فرق الاستجابة في شركة “أرامكو” على الحريق الذي حدث في أحد معامل الغاز، مؤكدة أن إمدادات النفط الخام لم تتأثر بالعمل الإرهابي.