مصادر: طريق رئيسي مباشر بين جدة ومكة لخدمة ضيوف الرحمن

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أكدت مصادر مطلعة، أن طريق “جدة – مكة المكرمة” المباشر الجاري تنفيذه سيتم استخدامه لنقل الحجاج والمعتمرين فور الانتهاء منه.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المسؤولة عن خدمة الحجاج تتجه إلى استخدامه كطريق بديل رئيسي للحجاج والمعتمرين القادمين من مطار الملك عبد العزيز، لافتة إلى أن طوله يبلغ 72 كيلومتراً وتقطعه الرحلات في 35 دقيقة، ويتكون من 4 مسارات في كل اتجاه.

وبينت المصادر أن قرار تحويل مسار حافلات ضيوف الرحمن إلى طريق مكة – جدة المباشر جاء بموجب دراسات مبنية على أسس علمية اشتركت فيها عدة جهات، وفقا لـ”مكة”.