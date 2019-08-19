رابط الاشتراك في «النقل المدرسي».. وتنبيه رسمي: استبعاد الطلاب غير المُسجلين

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تواصل – واس:

دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة في مرحلة التعليم العام، للعام الدراسي الجديد 1441هـ، الإسراع بالتسجيل في الخدمة عبر نظام “نور” الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، وذلك من خلال الدخول على قسم “النقل المدرسي” ضمن النظام، وتعبئة البيانات المطلوبة لعملية التسجيل.

وأهابت الشركة بأولياء الأمور استغلال الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي والتسجيل بالخدمة، لا سيما وأن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلاب والطالبات المسجّلين في النظام وذلك بعد انطباق معايير الأولوية والاستحقاق، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات عند تغيير ولي الأمر موقع المنزل أو بيانات الطالب أو الطالبة.

وأوضحت الشركة أنها حرصت بالتعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلبة بالخدمة من خلال نظام “نور” الإلكتروني على الرابط: (هنا)، أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة.

وبيّنت الشركة أنه وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام “نور”، حيث تُراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق، من أبرزها: البيئة المعيشية للطلبة، وبرنامج الدراسة (تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر- وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة).

كما يُراعى عند دراسة الطلب معايير “الأولوية في الاستحقاق”، والتي من أهمها: سلامة الطالب أو الطالبة، والحالة الاجتماعية، ومدى البُعد عن المدرسة، فكلما كان المنزل أكثر بعداً كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر.

وفي حال قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة، يتم إلحاقهم بالحافلات بعد تزويدهم ببطاقات الصعود، ثم تنطلق بعدها خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد (بإذن الله)، عبر رحلات مدرسية آمنة ومريحة على مدار العام.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل المباشر مع مشرف أو مشرفة النقل في المدرسة عند وجود أي استفسارات أو ملاحظات مرتبطة بالخدمة، فضلاً عن توفير الشركة رقماً مجانياً خاصاً لخدمة العملاء على الرقم (8001231000)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني(CS@tatweertransit.com)، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – انستقرام – يوتيوب) التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTC)، إضافة إلى بوابتها الإلكترونية على الرابط: (هنا).

وتستهدف الشركة خلال السنوات الأربع القادمة، تقديم خدمة النقل المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في جميعمناطق المملكة، بدءاً من العام الدراسي (1441هـ)، وحتى العام الدراسي (1444هـ)، حيث قامت الشركة ضمن استعداداتها للعام الدراسي الحالي، بتكثيف جهودها في تحسين جودة الخدمة وتعزيز مستويات الراحة والأمان والسلامة فيها، فضلاً عن تحديث أسطول حافلات النقل المدرسي وتصنيع (3,100) حافلة مدرسية جديدة ستضاف إلى 25 ألف حافلة ومركبة، تغطي خدمة النقل لنحو 15 ألف مدرسة من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها وهجرها.

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