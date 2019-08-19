«الزعاق»: غداً يبدأ «موسم سهيل» الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رابط الاشتراك في «النقل المدرسي».. وتنبيه رسمي: استبعاد الطلاب غير المُسجلين

رابط الاشتراك في «النقل المدرسي».. وتنبيه رسمي: استبعاد الطلاب غير المُسجلين

رسميًا.. شرطة القصيم تعلن إعادة الرضيع المخطوف وتكشف معلومات عن الجانية

رسميًا.. شرطة القصيم تعلن إعادة الرضيع المخطوف وتكشف معلومات عن الجانية

تطوير مهم لصحن المطاف وساحات الحرم قبل رمضان.. تعرف على خطة «شؤون الحرمين»

تطوير مهم لصحن المطاف وساحات الحرم قبل رمضان.. تعرف على خطة «شؤون الحرمين»

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

«الزعاق»: غداً يبدأ «موسم سهيل» الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

«الزعاق»: غداً يبدأ «موسم سهيل» الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الثلاثاء، أول موسم “سهيل”، ومدته 52 يوماً، وتبدأ خلاله الحرارة في الانكماش.

وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “(موسم سهيل) هو الموسم الأشهر عند العرب قديماً وحديثاً، وسُمِّي سهيلاً لأن الأجواء تبدأ تتسهل من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد”.

وبيَّن أن مدة موسم سهيل تبلغ 52 يوماً يعقبه موسم العرب الأهم “الوسم”، لافتاً إلى أن أول موسم سهيل “الثلاثة عشر يوماً الأولى منه” ستكون أياماً حارة، ثم تبدأ الحرارة بعدها تنكمش التدريجي.

وختم “الزعاق” بالإشارة إلى أن “سهيل” هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة، ويعقبه أجمل وألطف مواسم السنة (الوسم).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزعاق» يوضح الحد الزمني الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

«الزعاق» يوضح الحد الزمني الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

«الزعاق»: حرارة مرتفعة نهارًا ورياح سموم ليلًا حتى نهاية الأسبوع

«الزعاق»: حرارة مرتفعة نهارًا ورياح سموم ليلًا حتى نهاية الأسبوع

تعرف على درجات الحرارة في مدن المملكة.. المدينة تسجل 45 درجة

تعرف على درجات الحرارة في مدن المملكة.. المدينة تسجل 45 درجة

«الزعاق»: اليوم نهاية الجوزاء.. وغدا يبدأ «المرزم» وفيه يكثر التمر

«الزعاق»: اليوم نهاية الجوزاء.. وغدا يبدأ «المرزم» وفيه يكثر التمر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>