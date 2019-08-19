تصرف يرتكبه معظم مستخدمي «آيفون».. يدمر البطارية

ويعتقد كثيرون أن بطارية هاتف “آيفون” تتضرر حين تبقى موصولة بالشاحن ، بعد بلوغ نسبة 100 في المئة، وهذا الأمر ليس صحيحا، لكنه لا يعني الإبقاء على الجهاز في الكهرباء طيلة اليوم.

وتبعا لما جرى ذكره، فإن أفضل طريقة لتشحن هاتف “آيفون” هي أن تقوم بوصله بالتيار الكهربائي عدة مرات خلال اليوم الواحد.

وإذا أردت عمرا طويلا لبطاريتك، عليك أن تتفادى البطاريات غير الأصلية ذات السعر الرخيص، لأنها تؤذي الجهاز وتلحق ضررا كبيرا به.

فضلا عن ذلك، يمكنك أن تحمي بطارية هاتفك، من خلال تخفيض مستوى البريق في الشاشة، فحتى وإن بدا هذا الأمر مجرد تفصيل صغير، قد يكون مؤثرا بصورة كبيرة على هاتف الآيفون الخاص بك.