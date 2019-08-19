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خطأ كبير ترتكبه المتاجر ببطاقتك الائتمانية.. وتحذير رسمي من «ساما»

خطأ كبير ترتكبه المتاجر ببطاقتك الائتمانية.. وتحذير رسمي من «ساما»
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تواصل – الرياض:

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تحذيراً للتجار والمتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، من تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل معلوماتها السرية.

وقالت ساما في تعميم إنها لاحظت قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها ومعلوماتها السرية، في مخالفة لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان ومبادئ حماية عملاء المصارف.

وأكدت أن على البنوك والمصارف العاملة في المملكة التأكيد على المتعاقدين معها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، بعدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل معلوماتها، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التعاقدية بين البنك والتاجر.

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