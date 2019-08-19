السودان.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة

تواصل – الخرطوم:

قال المجلس العسكري السوداني، اليوم (الاثنين)، إنه وبناء على قوى إعلان الحرية والتغيير فقد تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة.

وأوضح المجلس أن طلب قوى الحرية والتغيير بسبب تأخرها في تقديم مرشحيها، وحتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس، في حين جدد المجلس العسكري التزامه مع قوى التغيير بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية.

وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي وأكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.

وأضاف -بحسب «سكاي نيوز عربية»- أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس، موضحا أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التي كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس السيادي.