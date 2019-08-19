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مطالبات برفع أسعار منتجات التبغ.. لهذا السبب

مطالبات برفع أسعار منتجات التبغ.. لهذا السبب
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تواصل – الرياض:

قال رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء الدكتور محمد اليماني، إن الدراسات تؤكد أن ثبات الأسعار لفترات طويلة يساعد المدخنين على التأقلم مع السعر القائم، مطالباً في الوقت ذاته برفع أسعار منتجات التبغ.

وأضاف اليماني، أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ نصت على أن تتم مراجعة الأسعار بشكل دوري، دون تحديد مدة زمنية، لافتاً إلى أن ممارسة سياسة تعديل الأسعار ورفعها سيظل تأثيرها فعالاً، لكونها سياسة مكلفة من الناحية المادية.  وفقاً لـ “الوطن”

وأشار إلى شركات التبغ تكيفت مع الزيادة الأخيرة، باستغلال بعض الثغرات القانونية، عبر طرح منتجات مختلفة ومتنوعة، واللجوء إلى سياسة تغيير الغلاف وخلافه، بالإضافة إلى عرض منتجات جديدة بأسعار أقل.

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