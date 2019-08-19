هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة.. ضد المياه والغبار مع بطارية خارقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطوير مهم لصحن المطاف وساحات الحرم قبل رمضان.. تعرف على خطة «شؤون الحرمين»

تطوير مهم لصحن المطاف وساحات الحرم قبل رمضان.. تعرف على خطة «شؤون الحرمين»

الإطاحة بمختطفة الطفل حديث الولادة في بريدة

الإطاحة بمختطفة الطفل حديث الولادة في بريدة

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

وزير التعليم يكشف موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد

وزير التعليم يكشف موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد

هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة.. ضد المياه والغبار مع بطارية خارقة

هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة.. ضد المياه والغبار مع بطارية خارقة
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “جيجاسيت” الألمانية هاتفها الذكي GX290 المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر 299 يورو.

ويمتاز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لفئة الحماية IP68.

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.1 بوصة وبدقة وضوح 1560×720 بيكسل مع إطار سميك، وينبض بداخله المعالج MediaTek Helio P23 Octacore-SoC، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميراتين في الخلف: الأولى بدقة 13 ميجابيكسل والثانية بدقة 2 ميجابيكسل لحساب معلومات العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لصور السيلفي.

كما يمتاز الهاتف الذكي GX290 الجديد ببطارية كبيرة سعة 6200 مللي أمبير ساعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>