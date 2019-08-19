وفاة بريطاني جراء مرض فتَّاك بدأ بالسعال المتواصل

تواصل – وكالات:

عانى رجل بريطاني يدعى تريفور ووكر، من السعال المتواصل إلى الحد الذي أقض مضجعه، وبعد الكشف الطبي الدقيق تبين أنه يعاني من سرطان قاتل في الأمعاء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 56 عاماً، عانى من سعال استمر لمدة شهرين، فيما اعتقدت أسرته أنه أصيب بعدوى بصدره، إلا أن الأطباء شخصوا المرض على أنه ورم انتشر في الأمعاء وانتقل إلى الرئتين.

وتوقع الأطباء ألا يعيش المريض أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد توفي بعد 16 يوماً من إعلامه بالتشخيص القاتل.

اللافت أن أرملة البريطاني التي اقترنت به منذ 24 عاماً، أكدت أن زوجها كان ملتزماً بأسلوب عيش صحي، وقد توقف عن التدخين قبل أكثر من 30 عاماً، وعملياً لم يكن يتعاطى المشروبات الكحولية.

وذكرت الأرملة أن زوجها كان يشتكي من حالة ضعف وسعال شديد، لكن لم تظهر لديه أي علامات واضحة على إصابته بمرض فتاك.