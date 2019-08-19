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مأساة أسرة سعودية في تركيا.. وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنتيه

مأساة أسرة سعودية في تركيا.. وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنتيه
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تواصل – الرياض:

تسبب حادث تصادم مروع في وفاة معلم سعودي مساء أمس، بينما تعرضت زوجته وابنتاه لإصابات مختلفة؛ وذلك في مدينة “يلوا” التركية، جراء اصطدام سيارته بشاحنة في أحد طرق المدينة التركية.

وتعود التفاصيل إلى أن المعلم أحمد عبدالله الأحمدي، الذي يعمل في ثانوية ابن القيم بالمدينة المنورة توفي في الحال بعد تعرض سيارته التي كان يقودها لحادث الاصطدام، فيما نُقلت زوجته وابنتاه إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث جراء الإصابات التي تعرضن لها، ولا زلن يتلقين العلاج بالمستشفى.

من جانبها تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول الحادثة والحالة الصحية للمصابين وتعمل على إنهاء إجراءات ترحيل جثمان المعلم الراحل إلى المملكة.

إلى ذلك قال عبدالرحمن الأحمدي شقيق المعلم الراحل، إن الأسرة لا تزال تحت الملاحظة في المستشفى وحالتهم مستقرة، متوقعاً أن يصل جثمان شقيقه خلال اليومين المقبلين إلى المدينة المنورة، مطالباً القنصلية بترحيل المصابين إلى المملكة لاستكمال علاجهم.

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