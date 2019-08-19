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الإطاحة بمختطفة الطفل حديث الولادة في بريدة

الإطاحة بمختطفة الطفل حديث الولادة في بريدة
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تواصل – بريدة:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بريدة بمنطقة القصيم، من إلقاء القبض على امرأة مُتهمة في حادثة اختطاف طفل حديث الولادة من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

كشفت ذلك مصادر – حسبما جاء في “عكاظ” – موضحة  أن المُتهمة تسكن أحد أحياء بريدة، وأنه تم الاطاحة بها في وقت قياسي وبعد تكثيف كافة الوسائل للوصول إليها.

الجدير بالذكر أن النیابة العامة كانت قد تولت التحقیق في واقعة اختفاء الطفل، وقامت بتكلیف فريق مختص من المحققین بمباشرة التحقیقات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان الطفل قد اختفى أثناء وقت الزيارة، عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضّانة، وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة، التي باشرت التحقيق في القضية.

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