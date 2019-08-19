شرطة جازان تضبط أحد المعتدين على «بائعة حديقة العيدابي»

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شابان وهما يعتديان على امرأة بحديقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العيدابي وأخذ (سكوتر) منها عنوة، وبالرغم من عدم مبادرة المجني عليها أو الذين شاهدوا الاعتداء ببلاغ للجهات الأمنية؛ فقد باشرت شرطة منطقة جازان متابعة القضية والاستدلال على المرأة التي تعرضت للاعتداء، مقيمة بهوية زائر من الجنسية اليمنية.

وأوضح أنه تم أخذ وتوثيق إفادتها عن الحادثة وما لديها من معلومات، وتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن الجانيين، وتم تحديد هوية أحدهما والقبض عليه، مواطن بالعقد الثاني من عمره، وذلك بعد محاولته التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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