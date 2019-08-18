«المجد» في المشاعر.. أرقام تبرز حجم الإنجاز

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت إحصائية أعدتها شبكة المجد الفضائية حجم الإنجاز الذي بثته الشبكة عبر قنواتها خلال تغطيتها لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

وأوضح البيان أن الشبكة بثت 26 برنامجاً مختلفاً منذ بداية أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، متضمناً لـ 342 حلقة، عبر 30 مقدما وأكثر من 79 ضيفا.

وسخرت الشبكة جل إمكانياتها لتسليط الضوء على كل بقاع المشاعر المقدسة من عرفات إلى مزدلفة ومنى والحرم المكي وذلك من خلال 7 مراسلين انتجوا أكثر من 32 تقريرا.

في السياق نفسه كانت شبكة المجد حلقة وصل بين المشاهد والجهات والهيئات الحكومية المختلفة، وقد أسفر هذا التنسيق عن شراكة خبرية بين الشبكة وبين 72 جهة حكومية وأهلية، نتج عنها إذاعة أكثر من 120 خبراً صحفياً، بالإضافة لـ31 مداخلة منوعة.