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بالخطوات.. طريقة ورابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب (فيديو)

بالخطوات.. طريقة ورابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير النقل التعليمي، عن خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية.

وأوضحت الشركة أن الخطوات تتمثل فيما يلي: “زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور عبر الرابط التالي من (هنا)، وتسجيل البيانات ثم اختيار النقل المدرسي وبعدها طلاب النقل المدرسي”.

واشتملت الخطوات على تعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم سيتم دراسة استحقاق الطالب أو الطالبة للخدمة ويتم إشعارك بالنتيجة عبر نظام نور.

 

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