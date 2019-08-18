تعليمات مهمة من «البنوك» لتأمين كلمة المرور.. احذروا الأصدقاء والأقارب 

تواصل – فريق التحرير:

نصح الحساب الرسمي للبنوك السعودية المستخدمين باتباع بعض الإجراءات للحفاظ على أمان كلمة المرور وسريتها، منها تجنب تنفيذ أي عملية مالية من خلال شبكات الاتصال العامة لأنها لا تحتوي على درجة أمان كافية، وغيرها.

وأوضحت البنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه يجب تجنب السماح بحفظ كلمة المرور على الأجهزة العامة، مع تغييرها بانتظام، وضرورة استخدام كلمة مرور فريدة لكل موقع، وعدم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو رسائل sms أو أي وسيلة تواصل أخرى.

وأضاف أنه يجب عدم مشاركة كلمة المرور مع أي شخص سواء الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو موظفو البنك، مع التأكد دائماً من تحميل برامج الحماية الموثوقة من الفيروسات في جهازك، والحرص على تحديثها بشكل دوري.