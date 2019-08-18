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الإطاحة بمواطن روَّج لممارسة الرذيلة مع الأطفال بالمنطقة الشرقية

الإطاحة بمواطن روَّج لممارسة الرذيلة مع الأطفال بالمنطقة الشرقية
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من الإطاحة بشخص روَّج لممارسة الرذيلة مع الأطفال عبر محادثة مصورة تم تداولها على مواقع التواصل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان “مغتصب_ الحفر”.

‎فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

‎وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.

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