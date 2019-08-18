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تصرفات «غير طبيعية» لسائق باكستاني.. وتحرك عاجل من شرطة مكة (فيديو)

تصرفات «غير طبيعية» لسائق باكستاني.. وتحرك عاجل من شرطة مكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو سائق حافلة من الجنسية الباكستانية يقود حافلته بطريقة غير نظامية معرضا حياته وحياة الركاب للخطر، فيما باشرت شرطة مكة الواقعة على الفور.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر .

وأضاف الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف سائق الحافلة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحقه وفقا للنظام.

 

 

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