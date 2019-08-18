انفجار «بندقية» في يد أحد المشاركين بعرض شعبي بالباحة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تعرض أحد الأشخاص المشاركين في عرض شعبي “فلكلور” أقيم في الباحة، لإصابة قوية في يده اليسرى بعد انفجار بندقية الفتيل.

وأظهر المقطع لحظة انفجار بندقية الفتيل في يد الرجل المشارك بالعرض في أبها، وتسبب في نزيف الدماء من يده، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وناشد متداولو المقطع الجهات المعنية منع استخدام الأسلحة النارية والبنادق في العروض الشعبية أو المناسبات الاجتماعية لخطورتها على حياة الحاضرين وكذلك خطورتها على حياة مستخدميها كما ظهر في المقطع المتداول.