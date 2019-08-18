«مساند» يوضح إجراءات وشروط استقدام «الخليجي» لعمالة منزلية إلى المملكة

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تلقى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، تساؤلا يتعلق بالإجراءات الخاصة بـ “الخليجي” الراغب في استقدام خادم أو خادمة في المملكة.

وقال “مساند” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : “عزيزنا العميل بناء على ضوابط الاستقدام.. عدد التأشيرات المستحقة للرجل السعودي/ الخليجي المتزوج( ٥ ) تأشيرات”.

وأضاف: “علما أن الحد الأعلى للتأشيرات الرجالية (٣) منها عامل منزلي واحد فقط، والقدرة المالية المطلوبة لإصدار التأشيرة ( ١ ) تعريف بالراتب أو رصيد بالشهادة البنكية ( ٢٥.٠٠٠ ) ” .