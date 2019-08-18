حفل معايدة لمنسوبي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

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أقام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض حفل معايدة عيد الأضحى المبارك لهذا العام وذلك صباح اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة الطعام الرئيسية بقسم التغذية بحضور مدير المستشفى الدكتور /عتيق بن محمد القرني ومساعديه ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.

وعبَّر الموظفون عن سعادتهم بإقامة هذا الحفل الذي أتاح لهم فرصة معايدة الجميع والذي يجسد روح الألفة والإخاء وينمي أواصر المحبة والتسامح بين كافة منسوبي المستشفى.

وألقى مدير المستشفى كلمة له بهذه المناسبة، هناء فيها الحضور بحلول عيد الأضحى ونقل لهم تهنئة سعادة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة الرياض سعادة الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، كما رفع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مثمناً الدور الذي قدمه موظفي المستشفى المناوبين خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكداً على الجميع بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضى جميع متلقي الخدمة الصحية.

مختتماً كلمته بأن يتقبل الله صالح الأعمال، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.

وفي نهاية حفل المعايدة تناول الجميع وجبة الإفطار التي تم إعدادها من قبل قسم التغذية بالمستشفى.