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الجلوس لفترات طويلة يهدد الموظفين بضمور العضلات وتآكل الغضاريف وهذا هو الحل
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تواصل – وكالات:

قالت الدكتورة كارولين فيركمايستر، طبيبة العظام الألمانية، إن قلة الحركة تتسبب في ضمور العضلات وتآكل الغضاريف؛ ما يؤدي إلى مشاكل المشي ويرفع خطر السقوط والإصابة بكسور.

وأضافت أن قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام أثناء المشي وآلام بالظهر والركبة، وترحيل مركز ثقل الجسم إلى الأمام أو الخلف بشدة.

لتجنب هذه المشاكل، شددت على ضرورة المواظبة على ممارسة الرياضة ودمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، مثل صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.

وأوضحت: “كما ينبغي على موظفي العمل المكتبي تجنب الجلوس طويلا؛ إذ يتعين عليهم النهوض بعد الجلوس لمدة ساعة ونصف الساعة على أقصى تقدير والمشي لتحريك العضلات والغضاريف”.

واختتمت طبيبة العظام الألمانية تصريحاتها مشددة على “ضرورة استشارة طبيب العظام على وجه السرعة حال مواجهة مشاكل أثناء المشي”.

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