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«البرلمان العربي»: الهجوم على حقل الشيبة يهدد الاقتصاد العالمي
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تواصل – فريق التحرير:

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، الهجومَ الإرهابي الجبان الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة من دون طيار (درون) الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس (السبت)، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وقال السلمي إن تعمد مليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي تصنيفها جماعة إرهابية.

وأكد رئيس البرلمان العربي ضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد السلمي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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