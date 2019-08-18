الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. إشعال النار في سيارة مواطن

شاهد.. إشعال النار في سيارة مواطن

وزير الطاقة يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «حقل الشيبة البترولي»

وزير الطاقة يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «حقل الشيبة البترولي»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

تنبيهات متقدمة بهطول أمطار ورياح متربة.. على هذه المناطق

تنبيهات متقدمة بهطول أمطار ورياح متربة.. على هذه المناطق
0

تواصل – الرياض:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، عدة تنبيهات عن تكوّن سحب رعدية وهطول أمطار، مع نشاط في الرياح السطحية في عدد من مناطق المملكة.

وجاء في التنبيه أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول، في منطقة الباحة في كل من: الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، وقد تستمر الحالة إلى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدما عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في الرؤية، في منطقة مكة المكرمة، تشمل الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وتبدأ الحالة عند الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وأضافت الأرصاد تنبيهاً متقدماً آخر جاء فيه أن منطقة جازان ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وسيول، وتشمل الحالة محافظات الريث، وفيفاء، وهروب، وأن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية، وسيول، تشمل كلا من أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

إلى ذلك دعت مديرية الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرَّف على المناطق المتأثرة بالغبار والأمطار المتوقعة اليوم

تعرَّف على المناطق المتأثرة بالغبار والأمطار المتوقعة اليوم

تنبيه مهم لسكان 4 مناطق من أتربة وغبار

تنبيه مهم لسكان 4 مناطق من أتربة وغبار

ارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة.. وتوقعات بأمطار على 4 مناطق

ارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة.. وتوقعات بأمطار على 4 مناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار وضباب

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار وضباب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد
لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>