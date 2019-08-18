تنبيهات متقدمة بهطول أمطار ورياح متربة.. على هذه المناطق

تواصل – الرياض:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، عدة تنبيهات عن تكوّن سحب رعدية وهطول أمطار، مع نشاط في الرياح السطحية في عدد من مناطق المملكة.

وجاء في التنبيه أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول، في منطقة الباحة في كل من: الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، وقد تستمر الحالة إلى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدما عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في الرؤية، في منطقة مكة المكرمة، تشمل الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وتبدأ الحالة عند الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وأضافت الأرصاد تنبيهاً متقدماً آخر جاء فيه أن منطقة جازان ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وسيول، وتشمل الحالة محافظات الريث، وفيفاء، وهروب، وأن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية، وسيول، تشمل كلا من أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

إلى ذلك دعت مديرية الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.