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«جوجل» يكشف الاختراق الكبير.. كيف تحمي نفسك؟

«جوجل» يكشف الاختراق الكبير.. كيف تحمي نفسك؟
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني حديث، أن نسبة كبيرة من الكلمات المرورية على متصفح “جوجل كروم” ليست آمنة أو أنها تعرضت لعمليات اختراق محتملة.

وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن خاصية جديدة في “جوجل كروم” حتى يمكن للمستخدمين إجراء عملية فحص دقيقة، لأجل معرفة ما إذا كانت حساباهم قد اخْتُرقت.

ويمكن للمستخدمين أن يقوموا بتنزيل “Password checkup”؛ وتتولى هذه الخدمة فحص قاعدة بيانات تضم 4 ملايين من كلمات المرور، التي تعرضت للاختراق.

وبعد إنجاز عملية الفحص، توضح هذه الخدمة ما إذا كانت كلمتك المرورية من بين الكلمات، التي تعرضت للاختراق.

وبحسب البيانات، التي أعلنت عنها جوجل، مؤخراً، فإن 650 ألف شخص قاموا بتحميل هذه الخدمة، وتبين عند الفحص، أن 316 ألفا منها ليست آمنة بشكل كاف، أما نسبة الحسابات المخترقة فهي 1.25%.

وتضم هذه الحسابات غير الآمنة أو المخترقة؛ حسابات تابعة لمؤسسات مالية أو حكومية ومواقع تسوق يستخدم فيها الناس بطاقاتهم البنكية، وهذا الأمر يظهر درجة الخطورة في هذه الثغرات الأمنية.

 

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