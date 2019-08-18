الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. إشعال النار في سيارة مواطن

شاهد.. إشعال النار في سيارة مواطن

وزير الطاقة يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «حقل الشيبة البترولي»

وزير الطاقة يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «حقل الشيبة البترولي»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

الداخلية الكويتية تعلن ضبط امرأة أساءت للإسلام

الداخلية الكويتية تعلن ضبط امرأة أساءت للإسلام
0

تواصل – الكويت:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن تعدي امرأة على الذات الإلهية.

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو، مضيفة أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

يذكر أن امرأة كويتية أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الكويت.. الإطاحة بمجموعة أشخاص تطاولوا على «الذات الإلهية» و«النبي محمد»

الكويت.. الإطاحة بمجموعة أشخاص تطاولوا على «الذات الإلهية» و«النبي محمد»

مشروع مكافحة الكراهية: تجريم المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص

مشروع مكافحة الكراهية: تجريم المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص

إحالة أكاديمي مصري للنيابة بعد تطاوله على الذات الإلهية في بلجيكا

إحالة أكاديمي مصري للنيابة بعد تطاوله على الذات الإلهية في بلجيكا

حرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير من الانتخابات في الكويت

حرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير من الانتخابات في الكويت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد
لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>