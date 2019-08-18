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تعرف على 3 جامعات سعودية في قائمة الأفضل عالميًّا وعربيًّا

تعرف على 3 جامعات سعودية في قائمة الأفضل عالميًّا وعربيًّا
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تواصل – الرياض:

نالت ثلاث جامعات سعودية المراتب الأولى على مستوى الجامعات العربية، بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم، كما دخلت جامعتان في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه، محققة بذلك انجازا جديدا للوطن.

وتفصيلا تصدَّرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، بينما حققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات، لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربيًّا.

وتفوّقت الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدُّم في مخرجاتها التعليمية التي واكبت التطور العلمي والتقني، وذلك بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- للتعليمَيْن العام والعالي.

الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يُعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) ، ويعد التصنيف الأكثر اعتمادًا، ويقوم على معايير الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين وجودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتَي “ناتشر” و”ساينس” البريطانيتَين، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.

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