توضيح من «أمانة مكة» بشأن فيديو نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ

تواصل – مكة المكرمة:

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها فرضت غرامات بحق أحد المطابخ في حي الشرائع بمكة المكرمة، بسبب مقطع فيديو متداول تظهر خلاله عمالة تنزل لحوماً من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى المطبخ.

وأكدت الأمانة أنها تلقت بلاغاً بالواقعة، ومن ثم وقف فريق من بلدية الشرائع الفرعية على الموقع، واتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية للقيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم، وذلك لغرض توفيرها للإعاشة.

وأبانت أنه نظراً لكون هذا النشاط مخالف للمصرح به فقد تم إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقًا للأنظمة والتعليمات.

يذكر أن مواطناً وثق مقطع فيديو إنزال اللحوم أمام المطبخ وأبلغ الأمانة بالواقعة عبر حسابها بموقع “تويتر”، حيث تجاوبت معه الأمانة وأوضحت أنها أحالت البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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