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طرق بسيطة وفعالة لخفض القلق والتوتر

طرق بسيطة وفعالة لخفض القلق والتوتر
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تواصل – وكالات:

القلق هو طريقة الجسم في الاستجابة للتوتر والضغوط، أو يمكنك القول إنها طريقة الجسم في التعبير عن الإحساس بخطر معين. يحدث ذلك بطريقة تلقائية ليقوم الجسم بالتركيز أكثر على معالجة الأمر.

لكن أعراض ذلك القلق غير صحية، فهي تتضمن تزايد ضربات القلب، وتوقّع الأسوأ، والإحساس بالانزعاج، ثم الاكتئاب، إلى جانب المبالغة في طريقة التعامل مع الأمور.

إليك طرق بسيطة لتخفيف نوبات القلق والتوتر:

* توجد أدلة على أن ممارسة تمارين الاسترخاء من أفضل طرق خفض التوتر والقلق.

*الحصول على 7 ساعات من النوم يومياً من عوامل التوازن النفسي وخفض القلق.

*تجنّب مشروبات الكافيين، مثل الكولا والصودا والشاي والقهوة، وكذلك تناول القليل من الشوكولا لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين، والأفضل أن تكون شوكولا داكنة.

*امتنع عن التدخين لأن النيكوتين مثير قوي لنوبات القلق.

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