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313 حاجاً يقلعون عن التدخين.. وإتلاف 11 ألف سيجارة

313 حاجاً يقلعون عن التدخين.. وإتلاف 11 ألف سيجارة
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تواصل – واس:

أقلع 313 حاجاً من مختلف دول العالم عن التدخين، وذلك خلال زيارتهم عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين منذ انطلاق موسم الحج للعام الحالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن داود الفايز، أن الحجاج المقلعين عن التدخين جرى علاجهم في عيادات كفى بمشعر منى وهم ثمرة مشروع (معاً ليكون الحرم بيئة نقية)، والذي أقيم بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، وإشراف اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفاد الفايز أن النتائج جاءت مميزة هذا العام، حيث استفاد منه ما يقارب 113 ألف حاج بساحات الحرم والمشاعر المقدسة، وذلك عبر العيادات الثابتة والمتنقلة وفريق كفى التوعوي الذي كان يوزع البروشورات التوعوية وكروت العلاج والسواك كهدية بديلة عن السجائر التي تم إطفاؤها بعد مناصحة ضيوف الرحمن والتي بلغ تعدادها 11480 سيجارة.

وذكر الفايز أن المشروع يُقام في عامه الرابع على التوالي، ويوعي ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، موفراً لهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية، موضحاً أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى بجوار ساحات الحرم والثانية بمشعر منى، بمعرض توعوي، وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة.

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