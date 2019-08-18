«أدرِكُوهم قبل الرحيل» وَسم نشِط على «تويتر» يحُث على لزوم العُلماء والاستفادة من عِلمهم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع وسم “أدركوهم قبل الرحيل” ، والذي يهتم بالتوثيق لكبار العلماء والمشايخ والتعريف بهم والحث على الاستفادة من علمهم ومعارفهم الغزيرة ودورهم في الدعوة والإرشاد إلى النهج القويم ، وتفاعل مغردون ممن تتلمذوا على أيدى المشايخ الكبار من أهل السنة ذاكرين تجاربهم في تلقي العلم من المشايخ ومعرفين بأدوارهم الجليلة وجهودهم التي بذلوها في سبيل نشر العلم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، كما اهتم الوسم بالتعريف بالمشايخ من كبار السن محددا شروط ذكر اسم الشيخ والميلاد والمكانة العلمية مع صورة للمشايخ تُنشر مع التغريدات إن أمكن .

وأشاد ناشطون على وسائل التواصل بالفكرة التي وجدت رواجا وتفاعلا كبيرا من المغردين، وذكر أحد المعلقين أن الوسم يُعرِّف الجيل الحالي من الشباب بأهل الفضل من العلماء قدوة المجتمع، الذين بوجودهم يكون الثبات على الدين والتوحيد، فيما طالب آخرون بنشر المحاضرات والدروس لهؤلاء المشايخ على مواقع التواصل والتطبيقات حتى تعم الفائدة للجميع.

وتفاعل عمر آل الشيخ مع الوسم ذاكراً السيرة الذاتية لسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ، حيث أوضح أنه ولد عام 1362هـ، وعمره الآن بلغ 78 عاماً – حفظه الله-، وقال إن سماحة المفتي تتلمذ على علماء كُثر من بينهم: الشيخ محمد بن إبراهـيم عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالعزيز بن مرشد، وعبدالعزيز الشثري . مشيرا إلى أنه عُرف بالزهد والعبادة وكثرة الصلاة والاتقان في علمه مع ملازمته للكتب جل وقته.

وأفاد آل الشيخ في تغريدة أخرى عن الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر البراك –حفظه الله- ، وأوضح أنه قد عُرف عنه غزارة علمه وجلده وصبره في التدريس ، بجانب كثرة دروسه ومحاضراته اليومية التي يقدمها لطلاب العلم ، وذكر أن فضيلة سماحة المفتي طلب منه أن يكون عضوا بالإفتاء فرفض ، وقال إنه كفيف البصر لكنه عظيم البصيرة ، مضيفا أن الشيخ تتلمذ على أيدي علماء منهم : الشيخ عبد العزيز السبيل ، والشيخ عبد العزيز بن باز .

وغرد عبد الله بن محمد عن الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير على ذات الوسم ، وقال : “الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير العالم المتفنن صاحب الشروح النافعة عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بلغ ٦٥ عاماً -حفظه الله – “

فيما قال د. بدر بن علي العتيبي في تغريدته على الوسم مُعرفا بالشيخ صالح بن محمد اللحيدان ” شيخنا صاحب المعالي القاضي صالح بن محمد اللحيدان ولد عام ١٣٥٠ هـ عمره: ٩٠ سنة حفظه الله تعالى، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا عضو هيئة كبار العلماء ، فقيه أدرك الأكابر، وعالمٌ ذاع صيته في المحافل والدفاتر والمنابر. من أدركه رابح، ومن فاته مغبون”

مضيفا في تغريدة أخرى عن الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان أنه ولد عام 1354 هجري، ويبلغ من العمر الآن 86 سنة، وهو عضو اللجنة الدائمة، عضو هيئة كبار العلماء. واصفاً الشيخ بأنه ناصر للسنة، وقامع للبدعة، طود من أطواد الإسلام. مضيفا “قرأتُ عنده الكثير من كتب العقيدة والفقه والحديث”.

وعرَّف العتيبي في تغريداته على الوسم بمعالي الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ، والذي ولد عام ١٣٧٨هـ، عمره ٦٢ سنة – حفظه الله -، وهو وزير الشؤون الإسلامية سابقاً ، وعُرف عنه أنه من أهل العلم والعقل، والحفظ وسعة الاطلاع وحُسن التعليم ،أخذ العلم عن كثير من العلماء ، كما عُرف بأسلوبه الرائع في تقديم الدروس وهـو من طلاب الشيخ العالم ابن باز والشيخ عبدالعزيز المرشد ،حرص على الإجازات العلمية حيث حصل ع إجازات عدة ورحل للمغرب وباكستان والهند وتونس.

وتوالت التغريدات من المشاركين في الوسم للتعريف بأبرز المشايخ والدعاة والأئمة، علماء الأمة، ليكتب المغرد أحمد الباكر معرفا بالشيخ والعالم الجليل عبد الله بن صالح القصيّر، والذي ولد عام ١٣٧٠ هـ، عمره الآن ٧٠ سنة نفع الله به، وهو عالمٌ مرابط، وداعية ناصح. خبيرٌ بالمناهج المنحرفة، عارفٌ بأصولها، محاربٌ لها من قبل ٤٥ سنة! التقيتُ به مرات، واستفدت منه. له مصنفات نافعة، ومجالس حافلة.

والشيخ إمام وخطيب بمدينة الرياض وهو من الخواص الذين تتلمذوا على الشيخ بن باز، وأرسله في مهام تتعلق بالدعوة، يذكر عنه احترامه للعلم ولطلابه وترحيبه الكبير بهم.

وذكر د. بدر بن علي العتيبي مُحدثاً عن الشيخ العلامة المحدث الأثري: عبد المحسن بن حمد العباد آل بدر، قائلا “ولد عام ١٣٥٣ هـ، عمره اليوم ٨٧ سنة، المُدرس في المسجد النبوي من ٣٤ سنة، شيخ المدينة وعالمها، محدث فقيه عابدٌ مُهاب، غيور على التوحيد والسنة. التقيتُ به مرات، واستفدت من علمه وسمته”.

واحتشد الوسم بالعديد من التغريدات التي تٌعرف بأهل العلم من المشايخ الاجلاء منهم:

الشيخ العلامة الفقيه: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي:

ولد عام1360 هجري، يبلغ من العمر ٨٠ سنة. حفظه الله وبارك في عمره، وهو من طلاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وعبد الله بن حميد، وهو اليوم أكبر خواص طلاب شيخنا ابن باز رحمه الله. فقيه سلفي، وزاهد عابد، له عدة تصانيف.

الشيخ ناصر الطريري .:

من مواليد العام 1354 هجري، وهو أفضل من يدرس اللغة العربية، ويجلس للتدريس بعد كل صلاة عدا صلاة الفجر.

الشيخ العلامة المُحدث عبد المحسن عبد الله الزامل:

بلغ من العمر 61 سنة …ولازم الشيخ ابن باز 22 عاماً وتتلمذ ايضاً على الشيخ عبد الله بن حميد وكثير من المشايخ، عُرف بصبره وعلمه وطلب منه المفتي ان يكون عضواً في الافتاء فرفض، شرح كثير من كتب الحديث والفقه والعقيدة.

الشيخ الفاضل سعد بن سعيد الحجري:

تلقى العلم على عدد من المشايخ الفضلاء منهم ابن باز وابن عثيمين والشيخ عبد الله بن يوسف الوابل وكان مدير لفرع رئاسة البحوث العلمية والافتاء بعسير سابقاً، بدأت دروسه العلمية عام ١٤٠٨ وله من العمر ما يقارب ٦٥ سنة، حفظه الله تعالى.

الشيخ العلامة الحافظ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولّوي المكي. :

ولد سنة ١٣٦٦ هـ، عمره اليوم: ٧٤ سنة بارك الله في عمره وعلمه. عالمٌ محقق، له تصانيف كثيرة، متقن في أصول العلوم.