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مواطن يُبلغ عن سيارة دواجن تنقل «لحوم الأضاحي» لمطاعم بمكة .. والأمانة تتوعد  

مواطن يُبلغ عن سيارة دواجن تنقل «لحوم الأضاحي» لمطاعم بمكة .. والأمانة تتوعد  
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تواصل – مكة المكرمة:

تفاعل الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة في “تويتر” مع بلاغ قدمه مواطن ضد سيارات مخصصة للدواجن تقوم بنقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة .

وتوعدت الأمانة بإحالة البلاغ إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وردت الأمانة على البلاغ بالنص التالي “‏‎‎‎‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت”..

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر عمالة تقوم بتنزيل الذبائح من داخل سيارة مخصصة لنقل الدواجن ، بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة المكرمة .

لتتفاعل الأمانة مع البلاغ الذي رفع به المواطن ضد السيارة التي استخدمت في نقل وتهريب اللحوم دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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