اعتقال هندي أبلغ عن زوجته: «ستفجر طائرة متجهة للسعودية»

تواصل – الرياض:

كشفت الشرطة الهندية عن اعتقالها رجلاً هندياً ادعى أن زوجته مُقدمة على تنفيذ عملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية.

وبحسب صحيفة “نيوز تراك لايف” الهندية، تقدم الزوج ببلاغ كاذب إلى الشرطة، وذلك في محاولةٍ منه لمنع زوجته من السفر إلى خارج البلاد.

وأوضحت شرطة العاصمة الهندية نيودلهي أنها أخضعت المتهم للتحقيقات، فقال إن زوجته مسافرة إلى دولة خليجية دون رغبته، ولم يستطع منعها، الشيء الذي دفعه إلى أن يتصل بالسلطات الأمنية في مطار نيودلهي لاتهامها بأنها تستعد لعملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية أو الإمارات.

وفور تلقي الجهات الأمنية في المطار البلاغ الكاذب قامت بإيقاف الرحلة المتجهة إلى السعودية وأخرى إلى دبي وفحصهما، كما تمّ توقيف الزوجة، ولم يتم العثور على أيّ جسمٍ مشبوه، قبل اعتقال الزوج بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإثارة الرعب.