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بعد تهجم شُبان على مصدر رزقها الوحيد .. مُتضررة العيدابي تروي التفاصيل
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تواصل – فريق النحرير:

قالت المواطنة ضعيفة العمري التي ظهرت في مقطع فيديو فيه شبان تهجموا عليها وعبثوا بـ “السكوتر” الذي تؤجره للأطفال، إن توجيهات أمير جازان بالقبض على المعتدين أسعدتها كثيراً، وأنها بكت من الفرحة بتعاطف الناس معها.

وأضافت أن “السكوتر” الذي تؤجره للأطفال هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها، مضيفةً أنها تعمل اليوم بشكل طبيعي ولم يؤثر على عملها ما حدث أمس، فهي حـادثة عرضية من مجموعة من الشباب، وتدخل حراس الأمن في حينها .

وأشارت إلى أن نشر المقطع هو ما أحدث الضجة، كما أن الشرطة حضرت وأخذت أقوالها، وهي تعمل في ذلك الموقع منذ 6 أشهر، ولم تتعرض لأي مضايقات من قبل، وفقا ل”عكاظ”.

وتابعت أنها بكت من الفرحة من تعاطف الناس معها، مشيرة إلى أن محافظ العيدابي وعدها بتشديد الحراسة على الموقع، وتهيئة مكان أفضل لعملها وكسب رزقها.

 

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