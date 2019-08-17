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الجبير من الخرطوم: المملكة كانت وما زالت مع أمن واستقرار السودان

الجبير من الخرطوم: المملكة كانت وما زالت مع أمن واستقرار السودان
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.

وأضاف الجبير أن المملكة تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق المرحلة الانتقالية”، وتابع القول إن “استقرار السودان هو جزء مهم في استقرار المنطقة”.

من جهته قال رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، خلال حفل توقيع الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية: “سنبذل كل ما بقدرتنا لحماية الشعب والحكم المدني الديمقراطي”.

وتابع البرهان “جاوزنا مرحلة الإعداد وبدأنا مرحلة بناء وطن محمي بشعبه”، وتابع: “أيام التفاوض أثبتت المعدن النفيس لكل أطياف الشعب”.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير” بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، اليوم السبت، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

ووقّع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وأحمد الربيع عن قوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية.

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