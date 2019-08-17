كيف تم إنقاذ مواطن أصيب بـ 12 ثقباً في الأمعاء جراء إطلاق نار؟

أنقذ فريق طبي بمستشفى عفيف العام -بفضل الله- حياة مواطن أربعيني، تعرّض لإصابات نتيجة طلقات نارية كادت أن تُودِي بحياته، وقد أجريت له عملية جراحية عاجلة ودقيقة.

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري، وأوضح أن المصاب وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في وقت متأخر من الليل وهو بحاله حرجة جداً نتيجة تعرضه لطلقتين ناريتين تسببّتا في حدوث نزيف حاد بمنطقة أسفل البطن.

وقال: على الفور باشر الفريق الطبي الحالة بقيادة الطبيب آصف زمان استشاري الجراحة العامة وأُدخل المريض لقسم العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية – والتي استمرت 5 ساعات – بنجاح، أُوقف خلالها النزيف وأُغلق 12 ثقباً بالأمعاء الدقيقة.

وأضاف المغيري: نقل المريض بعد العملية للعناية المركزة، ويتماثل للشفاء، وتم لاحقاً نقله إلى مستشفى متخصص بالرياض لاستكمال الخطة العلاجية.

وأشاد بالفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية وتعامله مع الحالة بسرعة، لأن عامل الوقت مهم وحاسم في هذه الحالات.