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بعد سقوط مركبة.. أمانة الطائف تكشف تطورات مشروع عبّارة «وادي القيم»

بعد سقوط مركبة.. أمانة الطائف تكشف تطورات مشروع عبّارة «وادي القيم»
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تواصل – فريق التحرير:

قالت أمانة الطائف إن مشروع عبارة وادي القيم الأعلى استلمه أحد المقاولين وجارٍ العمل به، والمشروع لم ينته بعد، وذلك بعد تداول معلومات عن سقوط مركبة داخل الوادي، بسبب انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة.

وكان وادي القيم بالطائف قد شهد مساء أمس هطول الأمطار وجريان للسيول مما تسبب في سقوط إحدى المركبات.

وطالب الأهالي بردم الطريق، وتسهيل الحركة، وإنشاء عبارة وجسر لربط الطريق، فيما لا تزال المركبات تعاني صعوبة المرور جراء انجراف التربة ووجود صخور تعيق الحركة المرورية، وبانتظار ردم الطريق وتسويته.

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