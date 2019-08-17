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فضيحة جديدة لـ«فيس بوك».. انتهاك خصوصية المتحادثين

فضيحة جديدة لـ«فيس بوك».. انتهاك خصوصية المتحادثين
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تواصل – وكالات:

أقرت شركة “فيسبوك” بأنها قامت بتوظيف المئات من المتعاقدين لكي يستمعوا إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق “ماسنجر” التابع لـ”فيسبوك”.

وقالت فيسبوك إنها وظفت هؤلاء المتعاقدين حتى يتأكدوا من نقل الرسائل بشكل سليم، لكن الخبراء يرون أن هذا الأمر لا يعفي الشركة من المسؤولية الأخلاقية، لأن المفترض في هذه المحادثات هو أن تجري في سرية تامة.

ولطالما ساورت مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، الأكبر في العالم، الشكوكُ بأن تطبيق فيسبوك يستمع إلى محادثاتهم أو حتى إلى كلامهم، بعد ظهور إعلانات على صفحاتهم لمنتجات كانوا قد تحدثوا عنها فعلاً.

ونقلت شبكة بلومبرغ عن مصدر في فيسبوك، أن الشركة توقفت عن هذه الممارسة قبل أسبوع، لكن الضجة قد لا تهدأ سريعا، لاسيما أن مارد التواصل الاجتماعي “الأزرق” راكمَ سجلاً طويلاً في انتهاك خصوصية المستخدمين.

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