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توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيقات في حادثة اختفاء طفل حديث الولادة من أحد المستشفيات في منطقة القصيم.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم تكليف فريق مختص من المحققين بالشروع في إجراءات القضية، والشخوص إلى مكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشارت النيابة العامة إلى بدء التحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

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