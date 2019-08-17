الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير الطاقة يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «حقل الشيبة البترولي»

وزير الطاقة يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «حقل الشيبة البترولي»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

توضيح عاجل من النيابة العامة في حادثة «اختفاء مولود بالقصيم»

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

هل تورطت منصة «نون» في بيع سلع مقلدة بالمملكة؟.. «الشركة» ترد و«التجارة» تعلق

هل تورطت منصة «نون» في بيع سلع مقلدة بالمملكة؟.. «الشركة» ترد و«التجارة» تعلق

ماذا قال وزير الإعلام اليمني تعليقًا على «احتواء أحداث عدن»؟

ماذا قال وزير الإعلام اليمني تعليقًا على «احتواء أحداث عدن»؟
0

تواصل – فريق التحرير:

رحَّب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بانسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه “يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية”.

وثمن الإرياني “عالياً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باحتواء أحداث عدن، وندعو إلى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران”.

واعتبر الوزير اليمني أن “ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس (عبدربه منصور) هادي وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة الناس في عدن وجميع المحافظات المحررة وتنقل المواطنين بين المحافظات للعمل بشكل طبيعي ودون حواجز”.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح السبت، أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. تعرف على وفد المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم

بالأسماء.. تعرف على وفد المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

«قيادة التحالف» تعلن إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون من «عمران»

«قيادة التحالف» تعلن إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون من «عمران»

قنصلية المملكة في مومباي تنبه مواطنيها: احذروا الترحيل

قنصلية المملكة في مومباي تنبه مواطنيها: احذروا الترحيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد
لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>