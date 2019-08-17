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بالأسماء.. تعرف على وفد المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم

بالأسماء.. تعرف على وفد المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم
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تواصل- الرياض:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية مشاركة المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.
وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.
وأكد المصدر أن المملكة تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.
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