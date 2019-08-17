ارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة.. وتوقعات بأمطار على 4 مناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة, كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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