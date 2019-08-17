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عقوبة رادعة ضد وافد أفريقي ارتكب جريمة في المشاعر المقدسة

عقوبة رادعة ضد وافد أفريقي ارتكب جريمة في المشاعر المقدسة
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تواصل – فريق التحرير:

قضت إحدى الدوائر القضائية بالحج في حكم ابتدائي بسجن وافد أفريقي 10 سنوات وتغريمه 50 ألفاً ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزته؛ وذلك بسبب قيامه بترويج دولارات مزيفة في الحج.

وحاول الوافد استبدال 100 دولار من مواطن يعمل في محل لبيع المواد الغذائية بالمشاعر المقدسة، فطلب منه المواطن الانتظار لحين التحقق من سلامة الورقة النقدية، لكن الوافد حاول الهرب، فلاحقه المواطن حتى ألقى رجالُ البحث الجنائي القبض عليه، وعثروا معه،  على حقيبة بها 24 ألف دولار مزيفة.

وأحيلت قضية الوافد للدائرة الثانية عشرة لأعمال الحج، التي أصدرت حكماً بسجن الوافد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال وإيداع مبالغ ضُبطت معه لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، مع إلزامه بدفع مبلغ مالي للمدعي بالحق الخاص.

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