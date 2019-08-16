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«شاومي» تطلق مكنسة روبوت بنظام كشف بالليزر

«شاومي» تطلق مكنسة روبوت بنظام كشف بالليزر
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة شاومي الموديل الجديد من المكنسة الروبوت Mijia، تم تجهيزها بنظام كشف بالليزر.

وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الروبوت Mijia الذكية تمتاز بثلاث أوضاع للتنظيف، هي: الشفط والمسح أو الشفط فقط أو المسح فقط.

ويحتاج وضع المسح إلى ملحق إضافي عبارة عن خزان ماء منفصل سعة 550 مل لا يتم توريده مع الروبوت، وتشتمل باقة تجهيزات الموديل القياسي على خزان مياه 2 في 1 ووعاء جمع الغبار سعة 55 مل.

وتمتاز المكنسة الروبوت الجديدة بنظام الكشف بالليزر مع زيادة المدى إلى 8 أمتار، كما يمكن التحكم في المكنسة الروبوت عن طريق تطبيق الهواتف الذكية؛ حيث يتم هنا عرض حالة التنظيف والمسار المبرمج في الوقت الفعلي، ويمكن تعيين مسار التنظيف يدوياً مع إمكانية إنشاء جدول للتنظيف.

وأوضحت شركة شاومي أن بطارية المكنسة الروبوت الجديدة تكفي لمدة 110 دقيقة شفط و/أو مسح، وبعد ذلك تعود المكنسة تلقائيا إلى قاعدة الشحن. ويبلغ سعر المكنسة الروبوت Mijia الجديدة حوالي 250 دولاراً أمريكياً.

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