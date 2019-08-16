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توجيه عاجل من أمير جازان بشأن الاعتداء على «بائعة حديقة العيدابي»

توجيه عاجل من أمير جازان بشأن الاعتداء على «بائعة حديقة العيدابي»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، جهات الاختصاص، بالقبض على مجموعة الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، والتحقيق معهم حيال الأمر، بمتابعة من نائب أمير منطقة جازان.

وكان مقطع فيديو قد بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء مجموعة من الشباب على امرأة تعمل “بائعة” بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، حيث تم استدعاء المرأة وهي مقيمة، وتم أخذ أقوالها حول الواقعة، واتضح عدم تعرضها لأي إصابات.

وأظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

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