هل تورطت منصة «نون» في بيع سلع مقلدة بالمملكة؟.. «الشركة» ترد و«التجارة» تعلق

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تواصل – فريق التحرير:

تسبب مقطع فيديو متداول على موقع التواصل “تويتر” يعرض تجهيز منتجات خاصة بمنصة البيع الإلكترونية “نون” يقوم فيها البائعون بجمع سلع منها أحذية مقلدة ومغشوشة من سوق شعبية بالمملكة وتقديمها للمنصة الإلكترونية بعد ظهور صناديق تحمل اسم المنصة، الكثير من التساؤلات.

في وقت أكد فيه مغردون أنه من الصعوبة التمييز بين البضائع الأصلية ومثيلتها المقلدة والتي يتم الترويج لها عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضحت “نون” وهي منصة محلية للتسوق الإلكتروني بحسب معلوماتها على موقعها الإلكتروني أن الفيديو الذي تمت مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي” هذه نقطة تجمع البائعين يتم فيها تسليم المنتجات الخاصة بهم للمندوبين ليتم نقلها للمستودعات الخاصة بنا، ليقوم فريق الجودة بإجراء اختبارات فحص جودة المنتجات قبل شحنها للعملاء”.

وتابعت “فيما يتعلق بظهور صناديق نون المفتوحة في مقطع الفيديو فهي ذاتها المنتجات التي لا تتفق مع معايير الجودة وبالتالي يتم إعادتها للبائع”.

وأطلقت وزارة التجارة في وقت سابق وثيقة من ملامح التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز هذا القطاع وتوسيع عملياته وفرض قوانين لضبط التسوق الإلكتروني، من خلال سن القوانين وتعزيز وسائل مكافحة الاحتيال الإلكتروني وضمان جودة منتجات التجارة الإلكترونية.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين “أن الوزارة شكلت إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية وربطت مركز البلاغات بشكل مباشر بجميع المتاجر الإلكترونية بهدف معالجة الملاحظات والشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وبين “أن مقطع الفيديو المتداول صور في مدينة دبي الإماراتية ولم يكن في المملكة وفقا لتغريدات صاحب المقطع” وتابع لقد طورنا مجموعة من الحلول بهدف منع الاحتيال وجعل عمليات الشراء أكثر أمانا ” الوزارة تشترط على المتاجر الإلكترونية الراغبة في عرض تخفيضات الحصول على ترخيص إلكتروني يتضمن التعريف بالمنتجات المشمولة بالتخفيض وقوائم الأسعار قبل وبعد نسبة التخفيض للتأكد من صحة أسعار العرض”.

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